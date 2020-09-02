Мужчина поймал в реке гигантского сома

Небывалый улов попался американцу во Флориде. Мужчина поймал в реке Йеллоу сома весом 31,7 килограмма и установил рекорд штата, передает «Лента.ру».

Рыбина достигала в 1,2 метра в длину. Улов мужчины побил предыдущий рекорд, установленный в 2019 году.

По словам рекордсмена, до сома он поймал несколько рыб, которые весили менее 24 килограммов. Рекорд американца зафиксировали 31 августа.

Фото: lenta.ru