02 сентября 2020, 21:16
Мужчина поймал в реке гигантского сома
В США жители хвастаются своим уловом из местных рек
Небывалый улов попался американцу во Флориде. Мужчина поймал в реке Йеллоу сома весом 31,7 килограмма и установил рекорд штата, передает «Лента.ру».
Рыбина достигала в 1,2 метра в длину. Улов мужчины побил предыдущий рекорд, установленный в 2019 году.
По словам рекордсмена, до сома он поймал несколько рыб, которые весили менее 24 килограммов. Рекорд американца зафиксировали 31 августа.
Фото: lenta.ru