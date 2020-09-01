В Британии школьников начнут отчислять за «кашель в шутку»

Из-за коронапандемии в Британии ввели новые правила поведения для школьников. За их несоблюдение могут отчислить из образовательного учреждения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail, в школе в Гастингсе детям запретили «умышленно» кашлять или чихать, с юмором высказываться о пандемии, а также целенаправленно контактировать с другим человеком. В одном из учебных заведений Лондона за «кашель в шутку» грозит отчисление.

Новые правила распространяются и на посещение уборных. Например, в одной из школ в Дерби для каждого класса выделен отдельный туалет. Посещение «чужого» санузла будет считаться серьезным проступком.

День знаний для карельских школьников также был особенным. Торжественые линейки прошли лишь для некоторых классов, родителей на праздник не пустили. Об особых мерах безопасности, введенных в школах Карелии, читайте в материале «Школы строгого режима. Старт учебного года будет уникальным».