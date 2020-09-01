Скончался известный хоккейный тренер Милош Ржига

Бывший главный тренер московского хоккейного клуба «Спартак» и сборной Чехии Милош Ржига скончался в возрасте 61 года, сообщает РИА Новости.

В августе чешские СМИ сообщили, что Ржига, до недавнего времени возглавлявшего сборную Чехии по хоккею, был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Сообщалось, что специалист ранее испытывал боли в животе, но затем его состояние здоровья резко ухудшилось. Он умер 1 сентября.

Ржига тренировал «Спартак» в 2007-2010 годах и дважды выводил команду в 1/4 финала Кубка Гагарина, что является лучшим результатом для «красно-белых» за время выступлений в КХЛ.

Кроме «Спартака», Ржига работал с подмосковным «Химиком» (позже «Атлант»), петербургским СКА и омским «Авангардом», а также тренировал выступавший в КХЛ братиславский «Слован». Вместе с «Атлантом» Ржига дошел до финала Кубка Гагарина в сезоне-2010/11.

Ржига тренировал сборную Чехии с 2018 по 2020 год, в 2019 году он занял с чешской командой четвертое место на чемпионате мира в Словакии.