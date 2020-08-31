Супруги, прожившие вместе 79 лет, раскрыли секрет любви

Самой пожилой женатой парой, попавшей в книгу рекордов Гиннесса, стали супруги из Эквадора. Они вместе уже 79 лет, пишет «Лента.ру».

Отношения 110-летнего мужчины и его 104-летней супруги начались с дружбы. Пара поженилась через семь лет, в феврале 1941 года. Так как родные не одобряли их стремление вступить в брак, церемония прошла тайно. У пары 5 детей, 11 внуков, 21 правнука и 9 праправнуков. Пара считает свою семью главным приоритетом в жизни. Супруги считают, что отношения с родными должны строиться на любви и уважении.

«Секрет крепких отношений в семье - любовь, обоюдное уважение, честность и должное воспитание, основанное на семейных ценностях», - отметили они.

Супруги считают, что им удалось сохранить брак благодаря уважению, состраданию и чуткости. Также, по словам супругов, они никогда не спорили и не ругались, разногласия были, но дети о них не знали.

Фото: zygmantovich.com