Умерла олимпийская чемпионка Анфиса Резцова

Ушла из жизни олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова. Ей было 58 лет. О смерти прославленной спортсменки сообщает ТАСС.

По данным источника, Резцова была госпитализирована 15 октября. Вечером 19 октября ее не стало, спортсменка находилась в реанимации. Причина смерти при этом не уточняется.

Анфиса Резцова - единственная в истории олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону. На Олимпиаде 1988 года она выиграла золото в лыжной эстафете. В 1992 году - победила в биатлонном спринте, а в 1994 году выиграла золотую медаль в биатлонной эстафете. // Фото: unsplash.com / Parth Natani