Умерла депутат Госдумы, сестра министра обороны Сергея Шойгу

О смерти Ларисы Шойгу, депутата Государственной думы и сестры министра обороны РФ, сообщил в «Фейсбуке» лидер думских единороссов Сергей Неверов.

Он принес соболезнования родным и близким политика. Неверов написал, что Шойгу была «замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе». Причина смерти не уточняется. Шойгу было 68 лет.

Шойгу родилась 21 января 1953 года в Чадане Тувинской АССР (Тыва). В Госдуме Шойгу занимала пост зампредседателя комитета по контролю и регламенту. (фото ru.wikipedia.org)