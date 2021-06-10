За комфортную среду в Карелии проголосовали более 40 тысяч человек

В российском Минстрое подвели итоги голосования за благоустройство, которое в этом году впервые проходило на единой общероссийской платформе za.gorodsreda.ru. С 26 апреля по 30 мая россияне и, в том числе жители Карелии, выбирали городские общественные пространства, которые будут благоустроены в 2022 году по проекту «Формирование комфортной городской среды». О том, как голосовали в разных регионах, рассказали на пресс-конференции в ТАСС замминистра строительства РФ Максим Егоров и гендиректор АНО «Диалог Регионы» Алексей Гореславский.



В целом по России на платформе za.gorodsreda.ru проголосовали 9,678 млн человек.

«У нас участвовало 84 региона, 1463 муниципалитета, принимали участие достаточно отдаленные районы. Если говорить о проценте вовлеченности, то он достаточно высокий. На сайте было представлено 5877 объектов. При этом уникальных посетителей – почти 20 млн, из них 9,7 проголосовали»

– рассказал Алексей Гореславский.





Платформа, на которой проходило голосование, была разработана АНО «Диалог Регионы» совместно с Минстроем РФ. Для этого использовалась база сервиса онлайн-голосования Нижегородской области, а работу обеспечивала Платформа обратной связи Минцифры России.

«Результаты наглядно показывают, что решение о запуске платформы было правильным и своевременным. Мы смогли решить одну из важнейших задач – были созданы простые и доступные условия участия жителей в вопросах благоустройства, а также прозрачный механизм голосования. Первое место занял Приволжский федеральный округ – 2,2 млн голосов. Центральный округ, в котором проживет почти 30% населения страны, стал вторым – это 1,7 млн. На третьем месте Южный федеральный округ – 1,4 млн. Практически аналогичный результат показал и Уральский федеральный округ – 1,3 млн проголосовавших,

– отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.



Среди регионов-лидеров – Краснодарский край, Свердловская, Ростовская, Челябинская области, Ставропольский край. В каждом из этих регионов приняли участие в опросе примерно по 400 тыс. человек и более. Самыми активными городами стали Самара, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Нижний Новгород, Сочи и города Московской области. Самым популярным объектом в стране оказался Преображенский парк в Екатеринбурге. Его поддержали более 77 тыс. человек.

Участвовать в голосовании могли люди старше 14 лет. По подсчетам российского Минстроя, этим правом воспользовались более 10%. В Карелии процент проголосовавших равен общероссийскому. Всего в республике за объекты благоустройства проголосовали более 40 тысяч человек. Большинство из них – 28 070 – жители Петрозаводска. Из 27 проектов-участников были выбраны 14 победителей, 7 из них – в Петрозаводске. Это объекты, набравшие наибольшее число голосов. Их поддержали почти 72% от числа жителей нашей республики, участвовавших в голосовании.

Фото: ТАСС