Умерла актриса, сыгравшая девушку Джеймса Бонда

Французская актриса Клодин Оже, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния» (1965), умерла в возрасте 78 лет. Об этом сообщает газета Le Monde. По данным издания, актриса скончалась в среду в Париже после продолжительной болезни.

Клодин Оже родилась в апреле 1941 года. Увлекаться кино и театром она начала еще во время учебы в школе. Всего за свою творческую карьеру Оже снялась почти в восьми десятках кинокартин и телесериалов.

В 1958 году Оже завоевала титул «Мисс Франция» и представляла свою страну на конкурсе «Мисс мира», где заняла второе место. в том же году вместе с Роми Шнайдер и Аленом Делоном актриса снялась в картине Пьера-Гаспара Уи «Кристина». В 1962 году сыграла главную женскую роль в фильме «Железная маска» при участии Жана Маре. Однако мировая слава к Оже пришла спустя семь лет после начала актерской карьеры, с ролью Доминик Дерваль в фильме о британском суперагенте Джеймсе Бонде, которого сыграл Шон Коннери.

Фильм вышел на экраны в 1965 году. Оже стала первой французской девушкой агента 007.