Личные данные 267 миллионов пользователей Facebook слили в Интернет

Личные данные более чем 267 млн пользователей Facebook были выложены в Интернет, пишет «Фонтанка» со ссылкой на британскую исследовательскую компанию Comparitech. Мошенники могли получить доступ, в частности, к номерам телефонов людей.

Эксперты подчеркивают, что все данные находились с 4 декабря в открытом доступе - их мог получить буквально любой. Речь идет, в частности, о телефонных номерах. Информацию могли использовать для рассылки спама и фишинговых атак. Сейчас данные уже недоступны, однако их могли скопировать, уточнили в Comparitech.

Представитель Facebook заявил изданию Business Insider, что информация, выложенная в Интернет, была получена «до изменений, которые ввел Facebook в последние несколько лет, чтобы лучше защищать персональные данные».