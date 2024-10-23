Умерла 98-летняя TikTok-блогер Баба Маша

Россиянка записывала короткие видео, в которых рассказывала рецепты и пела частушки и песни своей молодости. 22 октября ее не стало. Об этом сообщается в телеграм-канале блогера.

В последнем видеоролике от 20 октября Баба Маша пожаловалась на самочувствие.

Будущая звезда TikTok родилась в 1926 году под Саратовом, свой блог женщина начала вести в 2021 году, в этом процессе ей помогала внучка. Женщина рассказывала сказки, делилась житейскими советами. За несколько лет на ее страничку подписались 2,7 млн человек. // фото freepik.com