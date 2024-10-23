Женщина пострадала в аварии на Вытегорском шоссе

Автомобиль «Ниссан Алмера» вылетел с Вытегорского шоссе в деревья. Авария произошла утром 23 октября.

За рулем легковушки находилась 68-летняя женщина. Она получила телесные повреждения. Женщине назначили амбулаторное лечение.

По данным Госавтоинспекции Петрозаводска, женщина-водитель не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево. // фото пресс-службы ГАИ