23 октября 2024, 17:20
Женщина пострадала в аварии на Вытегорском шоссе
Пенсионерка на «Ниссан» не справилась с управлением и оказалась среди деревьев
Автомобиль «Ниссан Алмера» вылетел с Вытегорского шоссе в деревья. Авария произошла утром 23 октября.
За рулем легковушки находилась 68-летняя женщина. Она получила телесные повреждения. Женщине назначили амбулаторное лечение.
По данным Госавтоинспекции Петрозаводска, женщина-водитель не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево. // фото пресс-службы ГАИ