23 октября 2024, 17:20
Происшествия

Женщина пострадала в аварии на Вытегорском шоссе

Пенсионерка на «Ниссан» не справилась с управлением и оказалась среди деревьев

Автомобиль «Ниссан Алмера» вылетел с Вытегорского шоссе в деревья. Авария произошла утром 23 октября.

За рулем легковушки находилась 68-летняя женщина. Она получила телесные повреждения. Женщине назначили амбулаторное лечение.

По данным Госавтоинспекции Петрозаводска, женщина-водитель не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево. // фото пресс-службы ГАИ

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