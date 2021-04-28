28 апреля 2021, 20:05
Умер участник первой высадки на Луну Майкл Коллинз
Легендарный астронавт скончался в возрасте 90 лет
Участник первого полета с высадкой на Луну Майкл Коллинз умер в возрасте 90 лет. Причиной смерти стал рак, сообщает РИА Новости.
«Мы с сожалением сообщаем, что наш любимый отец и дедушка скончался сегодня после доблестной битвы с раком»,
- сообщили родственники астронавта.
Коллинз был пилотом командного модуля космического корабля «Аполлон-11». Лунный модуль корабля вместе с Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином в июле 1969 года впервые в истории совершил посадку на Луну. Коллинз в это время ждал своих коллег на окололунной орбите. Фото NASA