Умер участник первой высадки на Луну Майкл Коллинз

Участник первого полета с высадкой на Луну Майкл Коллинз умер в возрасте 90 лет. Причиной смерти стал рак, сообщает РИА Новости.

«Мы с сожалением сообщаем, что наш любимый отец и дедушка скончался сегодня после доблестной битвы с раком»,

- сообщили родственники астронавта.

Коллинз был пилотом командного модуля космического корабля «Аполлон-11». Лунный модуль корабля вместе с Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином в июле 1969 года впервые в истории совершил посадку на Луну. Коллинз в это время ждал своих коллег на окололунной орбите. Фото NASA