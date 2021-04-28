Павел Дуров анонсировал групповые видеозвонки в Telegram

Павел Дуров анонсировал добавление функции трансляции видео в голосовые чаты в Telegram. Об этом основатель мессенджера сообщил в своем официальном канале.

«Совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка персональных компьютеров и планшетов - все, что вы можете ожидать от современного инструмента видеоконференцсвязи, но с пользовательским интерфейсом уровня Telegram, скоростью и шифрованием. Следите за обновлениями!», - говорится в сообщении Дурова.

Отмечается, что количество участников в группах теперь не ограничено. Кроме того, временные ссылки для приглашения в группы и каналы, а также виджеты для быстрого доступа к чатам с домашнего экрана можно будет автоматически удалить.