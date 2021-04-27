Скромный подарок от брата сделал женщину богатой

Жительница США получила от брата в подарок на день рождения лотерейный билет и выиграла по нему 500 тысяч долларов. Об этом сообщает издание UPI.

Женщина по имени Элизабет Кокер-Ннам после празднования дня рождения забыла проверить билет лотереи, который вручил ей брат, и вспомнила о нем только через несколько недель, когда говорила с родственником по телефону. Она тут же обратилась к результатам и обнаружила, что билет принес ей 500 тысяч долларов (37,5 миллиона рублей).

«Я кричала! Он кричал! Мы оба кричали!» - вспоминает Кокер-Ннам.

Брат сопроводил сестру в штаб-квартиру лотереи и помог ей забрать денежный приз. На часть выигранных денег победительница планирует организовать родственнику незабываемый день рождения. Фото lentachel.ru