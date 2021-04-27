Кот вернулся к своему хозяину спустя четыре года

Пропавший кот Сид вернулся к американцу спустя четыре года после исчезновения. Счастливую историю рассказывает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Мужчина по имени Шариф Йелтон потерял кота во время переезда из штата Колорадо в Техас. Полтора года американец пытался найти своего друга, но результата поиски не принесли.

В апреле 2021 года зоозащитники в Колорадо поставили ловушку, чтобы поймать другого сбежавшего кота, но в нее угодил Сид. Животное было здорово, его поселили в местной автомастерской. Вскоре выяснилось, что у кота есть встроенный чип.

Благодаря информации, хранившейся на чипе, удалось установить настоящего хозяина и вернуть Сида ему. Йелтон за это время успел переехать за полторы тысячи километров в Техас и уже не надеялся увидеть своего любимца.

«Сид и его человек очень счастливы снова быть вместе», - говорится в сообщении приюта в Facebook. Кадр: страница TCRAS на Facebook