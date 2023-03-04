Умер Том Сайзмор, сыгравший в фильме «Спасти рядового Райана»

Американский актер Том Сайзмор, известный по ролям в культовых фильмах «Спасти рядового Райана», «Настоящая любовь», «Прирожденные убийцы», «Схватка», «Черный ястреб» и других, умер 3 марта в больнице. Ему был 61 год. О смерти актера сообщает NBC News.

18 февраля Сайзмору стало плохо в доме в Лос-Анджелесе, его госпитализировали в больницу.

Карьеру начал в 1989 году, в основном исполнял роли второго плана. В биографии 61-летнего актера были и криминальные моменты. // фото скриншот сюжета NBC News