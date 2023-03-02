Ученые назвали простой способ снизить риск ранней смерти

Одиннадцать минут быстрой ходьбы каждый день могут снизить риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли ученые из Кембриджа, пишет «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Специалисты провели масштабную работу, проанализировав почти 200 иследований с 30 миллионами участников. Эксперты пытались выяснить, как физическая активность влияет на риск развития рака, заболеваний сердца и ранней смерти.

Ученые пришли к выводу, что одиннадцать минут физической активности средней интенсивности ежедневно снижают риск преждевременной смерти на 23 процента. К таким видам активности специалисты отнесли быструю ходьбу или езду на велосипеде. // Фото: unsplash.com