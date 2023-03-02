02 марта 2023, 21:11
Ученые назвали простой способ снизить риск ранней смерти
Специалисты оценили положительное влияние быстрой ходьбы на здоровье
Одиннадцать минут быстрой ходьбы каждый день могут снизить риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли ученые из Кембриджа, пишет «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Специалисты провели масштабную работу, проанализировав почти 200 иследований с 30 миллионами участников. Эксперты пытались выяснить, как физическая активность влияет на риск развития рака, заболеваний сердца и ранней смерти.
Ученые пришли к выводу, что одиннадцать минут физической активности средней интенсивности ежедневно снижают риск преждевременной смерти на 23 процента. К таким видам активности специалисты отнесли быструю ходьбу или езду на велосипеде. // Фото: unsplash.com