Ученые определили лучшее время для тренировок

Ученые из Китая в ходе исследования определили лучшее время для тренировок. Материал об этом публикует The Sun.

Специалисты выяснили, что у людей, занимающихся спортом днем, меньше риск как смерти в целом, так и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Исходя из этого, авторы исследования рекомендуют тренироваться с 12 до 17 часов. Тело лучше всего восстанавливается в этот промежуток времени, подчеркнули ученые.

При этом отмечается, что умеренная физическая активность в любое время суток снижает риск развития различных заболеваний. // Фото: unsplash.com