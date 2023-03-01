В ВОЗ предупредили об угрозе новой пандемии

Птичий грипп приобретает способность распространяться от человека к человеку, и мировое сообщество должно подготовиться к риску возникновения новой пандемии. Об этом рассказал представитель ВОЗ Ричард Пибоди, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил эпидемиолог, сейчас ученые исследуют генетическую последовательность вирусов птичьего гриппа, чтобы следить за ними и разработать вакцины, которые будут доступны в случае необходимости.

Пибоди заметил, что новая вспышка птичьего гриппа уничтожила миллионы птиц по всему миру. Он призвал людей быть бдительными и не подбирать мертвых или умирающих птиц.

Впервые о вспышках этого высокопатогенного гриппа птиц заговорили в 1996 году. С 2003 года случаи заболевания стали регистрироваться у людей, которые по роду своей деятельности имели близкий контакт с птицей. Данный штамм гриппа опасен быстрым распространением по нижним отделам дыхательных путей, в ходе которого он вызывает вирусную пневмонию, острый респираторный дистресс-синдром. // Фото: unsplash.com