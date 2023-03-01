Умер знаменитый французский футболист Жюст Фонтен

Знаменитый французский футболист Жюст Фонтен скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает Daily Sports.

Фонтену принадлежит рекорд по количеству голов, забитых на отдельно взятом чемпионате мира по футболу. На мундиале в Швеции в 1958 году француз забил в ворота соперников 13 мячей, а сборная Франции взяла бронзовые медали турнира.

Всего за сборную Франции Фонтен провел 21 игру и забил 30 голов. На клубном уровне он выступал за французские «Реймс» и «Ниццу», а также марокканскую «Касабланку». Фонтен четыре раза становился чемпионом Франции, дважды выигрывал кубок и Суперкубок страны. // Фото: unsplash.com