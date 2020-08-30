Умер создатель «Смешариков»

Умер художественный руководитель и создатель мультсериала «Смешарики» Анатолий Прохоров. Об этом сообщил его коллега, номинант на премию «Оскар», мультипликатор Константин Бронзит, пишет «Газета.ру».

– Какой страшный для меня лично день. Умер Анатолий Прохоров. Коротко: это человек, который сформировал меня как режиссера. Это был мой главный учитель, — написал Бронзит на своей странице в Facebook.

Эту информацию подтвердили в «Союзмультфильме». Причины смерти мультипликатора пока не сообщаются.

Анатолий Прохоров закончил физический факультет МГУ, а после защитил кандидатскую диссертацию. Однако вскоре он посвятил себя изучению теории анимации. В 1988 году основал первую в СССР независимую мультипликационную студию «Пилот» вместе с аниматором Александром Татарским – автором таких хитов, как «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег», «Обратная сторона Луны» и «Следствие ведут Колобки». В 2003 году Прохоров покинул «Пилот» и создал студию компьютерной анимации «Петербург». В том же году вышли первые эпизоды мультсериала «Смешарики», который был создан в рамках образовательного проекта «Мир без насилия». «Смешарики» стали одним из важнейших и самых успешных явлений в российской анимации после распада СССР.

Фото: erazvitie.org