Мужчина год прожил в одной квартире с телом матери

В Екатеринбурге мужчина около года прожил с трупом матери. Поиск женщины начали соседи, которые не видели ее долгое время. Об этом изданию URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам Горелых, когда сотрудники экстренных служб вскрыли квартиру, где жила женщина 1935 года рождения, они нашли ее мумифицированное тело. Вместе с ним на протяжении года жил сын покойной 1985 года рождения. Мужчина состоял на учете у врачей, практически не разговаривал и не чувствовал запахи.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точные причины смерти женщины. Собранные материалы полицейские передали в региональное управление Следственного комитета. Там уже отметили, что явных признаков насильственной смерти на теле покойной нет.