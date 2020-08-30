Пьяного водителя поймали в Карелии

Сегодня ранним утром в 4 часа в Кондопоге автоинспекторы отстранили от управления автомобилем нетрезвого водителя. Об этом сообщает ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, нарушителю 29 лет. В его отношении составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Водителю грозит крупный штраф и лишение права на управление транспортными средствами.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель, лишенный права управления транспортными средствами, лишается права управлять автотранспортом всех категорий. После вступления постановления суда в законную силу, водительское удостоверение и удостоверение тракториста или машиниста, если оно имеется, необходимо сдать в ГИБДД, и только с момента сдачи удостоверения будет исчисляться срок лишения.