50-метровый астероид подлетит вплотную к Земле

1 сентября к Земле приблизится астероид 2011 ES4. Соответствующую информацию распространило NASA, пишет РИА «Новости». Объект считается потенциально опасным.

Как сообщают специалисты, астероид имеет размеры от 22 до 50 метров. Ученые предполагают, что минимальное расстояние от Земли, на котором он пройдет, – 120 тысяч километров. Для сравнения, Луна находится примерно в четырехстах тысячах километров от нашей планеты.

Небесное тело приблизится к Земле в 19:12 по московскому времени. Отметим, ранее астрономы предупреждали о подлете еще более крупного астероида, но он прошел гораздо дальше от нашей планеты.