В Карелии водитель погиб, загнав машину под грузовой прицеп

Один человек погиб и еще один пострадал в ДТП на трассе «Кола» в Карелии. Авария произошла в Сегежском районе 29 августа, сообщает региональная ГИБДД.

По информации ведомства, 45-летний житель Московской области, управляя автомобилем «Мицубиси Паджеро Спорт», неправильно выбрал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства. В результате внедорожник столкнулся с автомобилем «МАЗ» с прицепом.

Водитель автомобиля «Мицубиси» от полученных травм скончался на месте. Его 38-летняя пассажирка бригадой скорой помощи доставлена в Сегежскую ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка, сообщает Госавтоинпекция.

Фото: ГИБДД Карелии