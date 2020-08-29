В Петрозаводске разыскивается девушка 2006 года рождения

Сотрудниками Отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Диана Сергеевна Афанасьева 2006 года рождения. Накануне, 28 августа, девушка ушла из дома, расположенного в Октябрьском микрорайоне, и до настоящего времени её местонахождение не известно.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160-163 см, чёрные волосы ниже плеч, среднего телосложения. Была одета в короткую черную кожаную куртку, юбку, обута в чёрные кроссовки с розовыми вставками в виде полос.

Всех,кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемой, полиция просит незамедлительно сообщать информацию по телефону +79114152587 или 739-154.