Автобусы и большегрузы стали предметом проверки

Сегодня в Сегежском районе сотрудники Госавтоинспекции проверяли соблюдение Правил дорожного движения водителями автобусов и большегрузных машин. Проверка проводилась совместно с представителями Ространснадзора. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.

Особое внимание уделялось проверке нормативной документации, а также техническому состоянию транспортных средств.

В ходе мероприятия проверено 18 единиц транспорта, пресечено 3 нарушения ПДД РФ водителями, из них 2 факта по ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ (нарушение правил использования тахаграфа). Выявлен также факт по ч.2 ст. 12.3 КоАП РФ – управление транспортным средством водителем, не имеющих при себе документов, предусмотренных ПДД РФ.

В отношении юридических (должностных) лиц возбуждены дела об административном правонарушении, в рамках котороых будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности.

Фото ГИБДД Карелии.