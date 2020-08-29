Вчера у инспекторов ГИБДД был богатый «улов»

В пятницу вечером автоинспекторы Карелии проверили водителей на состояние опьянения в Кондопожском, Пряжинском и Прионежском районах. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.

«Улов» богатый. Пятеро водителей в состоянии опьянения отстранены от управления автомобилем, в том числе один водитель повторно сел за руль в нетрезвом состоянии (статья 264.1 УК РФ).

В отношении водителей составлены материалы по статье 12.8 часть 1 кодекса: штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Решение по этим делам примет суд.

Фото ГИБДД Карелии.