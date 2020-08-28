Следователь задержал жителя Карелии, подозреваемого в убийстве

Следователем карельского следкома задержан 53-летний местный житель, подозреваемый в убийстве, сообщается на сайте СУ СК по Республике Карелия.

По версии следствия, 22 августа подозреваемый, находясь в Петрозаводске в гостях у знакомого, распивал с ним спиртные напитки.

В ходе возникшей ссоры он напал на мужчину с ножом и причинил последнему колото-резаные раны, от которых потерпевший скончался на месте происшествия. После чего скрылся, уехав в г. Санкт-Петербург.

В настоящий момент по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.