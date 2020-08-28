28 августа 2020, 20:10
Найдена пропавшая в Петрозаводске девочка
Стало известно, что ребенок, о пропаже которого было объявлено сегодня, найден
Как сообщили в паблике о поиске людей в Карелии ПСО "ДОБРОСПАС", пропавшая на Ключевой девочка Лиза, 2012 года рождения, найдена.
Вот всегда бы так быстро находились люди!
– прокомментировал ситуацию, разместивший сообщение о прекращении поисков, Алексей Глушков.
Как совершенно верно указано в комментариях к сообщении о розыске, это происшествие – хороший повод еще раз провести профилактические беседы с детьми.