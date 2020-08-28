Найдена пропавшая в Петрозаводске девочка

Как сообщили в паблике о поиске людей в Карелии ПСО "ДОБРОСПАС", пропавшая на Ключевой девочка Лиза, 2012 года рождения, найдена.

Вот всегда бы так быстро находились люди!

– прокомментировал ситуацию, разместивший сообщение о прекращении поисков, Алексей Глушков.

Как совершенно верно указано в комментариях к сообщении о розыске, это происшествие – хороший повод еще раз провести профилактические беседы с детьми.