28 августа 2020, 20:10
Происшествия

Найдена пропавшая в Петрозаводске девочка

Стало известно, что ребенок, о пропаже которого было объявлено сегодня, найден

Как сообщили в паблике о поиске людей в Карелии ПСО "ДОБРОСПАС", пропавшая на Ключевой девочка Лиза, 2012 года рождения, найдена.

Вот всегда бы так быстро находились люди!

– прокомментировал ситуацию, разместивший сообщение о прекращении поисков, Алексей Глушков.

Как совершенно верно указано в комментариях к сообщении о розыске, это происшествие – хороший повод еще раз провести профилактические беседы с детьми.

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Метки: 
Петрозаводск
Пропавшая девочка
розыск завершен
розыск закончен
розыск прекращен