В Тюмени умер самый старый кот России Дашун. Об этом сообщает портал 72.ru.

Дашун был официально внесен в Книгу рекордов России как самый возрастной кот. Ему было 26 лет. Хозяйка рассказала, что подобрала котенка в 1997 году на улице, когда стоял мороз. Изначально женщина была уверена, что это кошка, и дала животному имя Даша. Когда выяснился настоящий пол, кличку немного видоизменили.

Хозяйка кота-рекордсмена рассказала, что в последнее время Дашун серьезно болел. У него были проблемы с глазами и лапами.

Сейчас в семье женщины живут дети кота-долгожителя - Петька, Федька и Снежок. // Фото: 72.ru