Стоимость установки умных счетчиков включат в тарифы ЖКХ

Расходы на установку и обслуживание так называемых умных счетчиков тепла и воды планируют включить в тарифы на оплату ЖКУ. Такое предложение Минстрой России направил в правительство, пишут «Известия».

В документе сказано, что умные счетчики нужно внедрить на всех этапах учета коммунальных ресурсов. Их намерены применять не только в домах и квартирах, но и в нежилых помещениях.

- Вопрос внедрения умных приборов учета целесообразно рассматривать по мере накопления соответствующего опыта в сфере электроснабжения и только после проведения предварительного тщательного анализа тарифных последствий,

- заявил изданию источник в аппарате правительства.

Постепенный переход на подобные устройства начнется уже с 2025 года. Внедрение платы за умные счетчики в тарифы может повысить суммы платежей больше чем на 20 процентов. // фото: «Петрозаводск говорит»