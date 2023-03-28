Найдено тело упавшего в колодец в Ленобласти ребенка

В Выборге нашли тело 10-летнего мальчика, упавшего в колодец. Об этом сообщает 47news.

Напомним, инцидент произошел днем 27 марта. По данным источника, ребенок упал в колодец во время игры. Его подруга-ровесница попыталась помочь, но тоже рухнула вниз. Крики детей услышал проходивший мимо подросток. Он и взрослые прохожие вытащили девочку. Мальчика найти сразу не удалось.

Для поиска ребенка спасатели осушили колодец и извлекли из него мусор. Ночью тело мальчика удалось отыскать.

Уточняется, что колодец, в котором произошла трагедия, ранее использовался как пожарный водоем. // Фото: unsplash.com