Умер народный писатель Карелии Марат Тарасов

Сегодня, 4 марта, ушел из жизни народный писатель Карелии Марат Тарасов. Ему было 90 лет. О смерти Тарасова сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

Марат Тарасов - один их известнейших карельских поэтов, представитель поколения писателей-«шестидесятников». Заслуженный работник культуры РФ. Уроженец Кондопоги начал писать стихи в юном возрасте. В начале 1950-х одновременно учился в ПетрГУ и в Литературном институте в Москве. Литературный дебют Тарасова состоялся в 1949 году, тогда были впервые опубликованы его стихи.

За более чем 70-летнюю творческую деятельность Марата Тарасова были опубликованы десятки его поэтических книг, публикаций в периодической печати, литературоведческих работ, переводов. Известны переводы Марата Тарасова на русский язык карельских писателей и поэтов - Ялмари Виртанена, Тобиаса Гуттари, Николая Лайне, Яакко Ругоева.

На протяжении многих лет Марат Тарасов поддерживал молодых авторов, начинающих путь в литературе. В 1954-1959 годах он заведовал отделом поэзии журнала «На рубеже» (прежнее название журнала «Север»), в 1959-1967 годах был ответственным секретарем Союза писателей Карельской АССР. С 2003 года по 2017 год Марат Тарасов занимал пост председателя Карельского Союза писателей. Фото Минкульта РК