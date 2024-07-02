Умер народный артист России Владимир Матвеев. Ему было 72 года. О смерти актера сообщает РИА Новости.

Отмечается, что кончина артиста была скоропостижной. Причина смерти при этом не раскрывается.

Владимир Матвеев известен широкому кругу зрителей по множеству ролей в кино и сериалах. Среди них «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Убойная сила», «Мастер и Маргарита», «Тайны следствия», «Агент особого назначения», «Великая», «Троцкий» и т.д.

В 2008 году Владимиру Матвееву было присвоено звание народного артиста России. // Фото: freepik.com / Mdjaff