В России 19 человек умерли от ковида за неделю

За последнюю неделю в России выявлены 5948 новых случаев заражения коронавирусом. Такую статистику приводит оперативный штаб. Заболеваемость снизилась еще на 10,1%.

Люди продолжают умирать от Covid-19 в нашей стране даже спустя год после окончания пандемии. Так, за неделю болезнь унесла жизни 19 россиян. В больницы были доставлены 893 пациента.

В Карелии новых жертв ковида нет. Одного пациента пришлось госпитализировать за прошедшую неделю. // Фото «Петрозаводск говорит»