Умер народный артист России Андрей Николаев

Народный артист РСФСР Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, умер на 86-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Андрея Николаева не стало в ночь на 15 августа. Прощание с артистом, вероятно, пройдет на арене Московского цирка имени Юрия Никулина.

Андрей Николаев – лауреат международных цирковых конкурсов. Он является обладателем высшей мировой клоунской награды «Золотая маска Грока». Цирковому искусству артист отдал несколько десятков лет своей жизни. // Фото: unsplash.com / Caleb Hernandez Belmonte