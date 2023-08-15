Медведь напал на троих мужчин в лесу в российском регионе

Медведь напал на троих мужчин в Красноярском крае, двое получили ранения. Об этом сообщает портал Ngs24.ru.

По данным полиции, приятели отправились в лес за грибами, прихватив с собой ружье. В какой-то момент они встретили хищника, который напал на них. В процессе борьбы грибники застрелили зверя, но он успел ранить двоих.

По версии местных жителей, мужчины пошли в лес на охоту. Они выстрелили в медведя, после чего тот напал на них. Пострадавшие факт охоты опровергают. // Фото: unsplash.com / Zdenek Machacek