15 августа 2023, 10:50
Центробанк России резко поднял ключевую ставку
Ключевая ставка в стране поднята до 12 процентов
Центробанк принял решение повысить ключевую ставку с 8,5 до 12 процентов. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Решение о повышении ключевой ставки было принято на внеочередном заседании совета директоров Банка России, которое состоялось 15 августа.
Причиной резкого ужесточения денежно-кредитной политики названо ограничение рисков для ценовой стабильности. Центробанк указал на усиление инфляционного давления - за последние три месяца текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 7,6 процента.
Напомним, на предыдущем заседании совета директоров Центробанка ключевая ставка была повышена с 7,5 до 8,5 процента. // Фото «Петрозаводск говорит»