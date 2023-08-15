Центробанк России резко поднял ключевую ставку

Центробанк принял решение повысить ключевую ставку с 8,5 до 12 процентов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Решение о повышении ключевой ставки было принято на внеочередном заседании совета директоров Банка России, которое состоялось 15 августа.

Причиной резкого ужесточения денежно-кредитной политики названо ограничение рисков для ценовой стабильности. Центробанк указал на усиление инфляционного давления - за последние три месяца текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 7,6 процента.

Напомним, на предыдущем заседании совета директоров Центробанка ключевая ставка была повышена с 7,5 до 8,5 процента. // Фото «Петрозаводск говорит»