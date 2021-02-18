Умер народный артист России Андрей Мягков

Знаменитый российский актер театра и кино Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МХТ имени Чехова, в котором служил артист.

Большая популярность пришла к Мягкову после выхода фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» в 1975 году. Народный артист РСФСР запомнился зрителям и ролью Новосельцева в комедии Рязанова «Служебный роман» (1977).

Среди последних работ Мягкова в кино - роль Царя в «Сказе про Федота-Стрельца» (2001 год) Сергея Овчарова, главные роли в фильмах «32-е декабря» и других лентах. Фото kino-teatr.ru