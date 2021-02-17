Россиянам упростят получение налогового вычета

В ближайшее время россиянам упростят получение имущественных и инвестиционных налоговых вычетов. Федеральная налоговая служба намерена объединить «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс, передает РИА Новости со ссылкой на главу налогового ведомства Даниила Егорова.

В результате россияне будут видеть все траты по банковским картам и получать полагающийся вычет нажатием одной кнопки. Технологию пока тестируют, но собираются запустить в марте этого года. Новая технология сократит сроки возврата денег до 1,5 месяцев.

В настоящее время в Госдуме рассматривают законопроект об упрощении порядка получения имущественных и инвестиционных вычетов по НДФЛ.

Сейчас, чтобы получить вычет, нужно подавать декларацию по форме 3-НДФЛ и подтверждать право на вычет документами. После этого россиянин сможет вернуть 13 процентов подоходного налога от суммы кредита и с уплаченных процентов. (фото egrnreestr.ru)