ПФР разъяснил, как изменится пенсия при переезде из Карелии на юг

В региональном отделении Пенсионного фонда рассказали, как изменится пенсия при переезде из Карелии в другой регион.

Гражданам, которые проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера, или не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к ним, и имеют страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости устанавливается в повышенном размере. При переезде при наличии страхового и «северного» стажа повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости будет выплачиваться независимо от места жительства пенсионера.

При отсутствии требуемого «северного» стажа работы для пенсионеров, проживающих в Карелии, фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается на соответствующий районный коэффициент в зависимости от района проживания. Если в этом случае гражданин уедет за пределы северных районов на новое место жительства, то фиксированная выплата будет установлена без районного коэффициента.



При смене места жительства пенсионеру следует обратиться в ПФР по новому месту проживания с заявлением о переводе выплатного дела. Заявление можно оформить в электронном виде в личном кабинете. (фото vedomosti.ru)