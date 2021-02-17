Девочка из Карелии на всю страну призналась в любви к уголовнику

Первый канал рассказал скандальную историю любви 17-летней девушки ко взрослому мужчине с криминальным прошлым.

В программе «Мужское/женское» несовершеннолетняя девушка рассказала, как влюбилась в женатого 34-летнего мужчину, как и при каких обстоятельствах завязались их отношения.

Девочка-подросток из Карелии на всю страну заявила, что готова ждать любимого из колонии. В программе также участвовали ее родители и сожительница ее возлюбленного. В программе прозвучало, что несколько лет назад мужчина вышел на свободу, в Сегеже он поселился у женщины с двумя детьми. Спустя какое-то время сожительница стала замечать, что девочка-подросток из их двора стала проявлять интерес к ее сожителю. В какой-то момент женщина застала любовников в постели. В передаче также прозвучало, что мужчина приставал к сыну сожительницы. Несовершеннолетняя девушка не верит в эти обвинения, считая, что таким образом сожительница хочет разлучить пару.

Мужчина сейчас находится в СИЗО, откуда пишет письма молодой любовнице и сожительнице, а также не теряет надежды выйти на свободу. Следователи проводят проверку в отношении мужчины. Выпуск передачи, который вышел в эфир 16 февраля, можно посмотреть здесь. (фото kinosshow.com)