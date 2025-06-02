Умер карельский художник Сергей Терентьев

Сегодня на 69-ом году жизни скончался член Союза художников России, заслуженный деятель искусств Республики Карелия, художник, куратор многочисленных проектов Сергей Терентьев. О смерти художника сообщил его коллега Владимир Зорин.

"Это большая утрата как для Союза художников, так и для культуры и вообще креативного сообщества Карелии. Соболезнования родным и близким...",

- написал Владимир Зорин на своей странице.

Многие годы Сергей Терентьев был в авангарде карельского искусства. Создавал проекты, которые опережали время.

Наша редакция выражает соболезнования родным и близким Сергея Терентьева. © «Петрозаводск говорит»