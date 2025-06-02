Петрозаводчанин получил чужую куртку в гардеробе, но не смутился

МВД по РК сообщает, что 38-летний пьяный мужчина украл номерок, чужую куртку и потратил с найденной карты 4 тысячи на сигареты. Вещи вернули владельцу, петрозаводчанин признал вину и обещал возместить материальный ущерб.

В найденной чужой куртке были деньги и три мобильных телефона - два личных и один рабочий. Общая стоимость вещей равна 35 тысячам. Полиция вернула их 24-летнему владельцу, а на вора завела уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ - кража со значительным ущербом.

Мужчина признал вину, теперь он находится под подпиской о невыезде. © «Петрозаводск говорит»