02 июня 2025, 19:09
Общество

"Госуслуги" усложнили работу мошенникам

"Госуслуги" не будут присылать код при определенных условиях
парень с ноутбуком
Фото: freepik // drobotdean

РИА Новости сообщает, что "Госуслуги" изменили порядок смены пароля. Код для подтверждения операции не будет приходить, если человек разговаривает по телефону или демонстрирует кому-то экран. 

Также с 1 июня работники государственных структур, операторы связи и сотрудники банков не смогут использовать иностранные мессенджеры при общении с клиентами. Кроме этого, теперь россияне могут передать свою сим-карту только близким родственникам.

Предпринятые меры направлены на борьбу с мошенничеством. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Россия
мошенники
аферисты
обман
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мошенничество через Госуслуги