"Госуслуги" усложнили работу мошенникам

РИА Новости сообщает, что "Госуслуги" изменили порядок смены пароля. Код для подтверждения операции не будет приходить, если человек разговаривает по телефону или демонстрирует кому-то экран.

Также с 1 июня работники государственных структур, операторы связи и сотрудники банков не смогут использовать иностранные мессенджеры при общении с клиентами. Кроме этого, теперь россияне могут передать свою сим-карту только близким родственникам.

Предпринятые меры направлены на борьбу с мошенничеством. © «Петрозаводск говорит»