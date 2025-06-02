02 июня 2025, 18:49
Общество

В Санкт-Петербурге разлились нефтепродукты

Инцидент произошел в морском порту
море
Фото: freepik // jannoon028

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщает о разливе нефтепродуктов. Аварийно-спасательные службы локализовали и устранили катастрофу. 

Рыболовный теплоход «Замоскворечье» заправляли топливом и моторными маслами в морском порту Санкт-Петербурга. При неизвестных обстоятельствах нефтепродукты разлились в акваторию. 

Разлив устранен. Теперь прокуратура проверяет и выясняет обстоятельства произошедшего. © «Петрозаводск говорит»

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Санкт-Петербург
нефтепродукты
нефть
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транспортная прокуратура
сзфо
прокуратура