02 июня 2025, 18:49
В Санкт-Петербурге разлились нефтепродукты
Инцидент произошел в морском порту
Фото: freepik // jannoon028
Северо-Западная транспортная прокуратура сообщает о разливе нефтепродуктов. Аварийно-спасательные службы локализовали и устранили катастрофу.
Рыболовный теплоход «Замоскворечье» заправляли топливом и моторными маслами в морском порту Санкт-Петербурга. При неизвестных обстоятельствах нефтепродукты разлились в акваторию.
Разлив устранен. Теперь прокуратура проверяет и выясняет обстоятельства произошедшего. © «Петрозаводск говорит»