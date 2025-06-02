В Санкт-Петербурге разлились нефтепродукты

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщает о разливе нефтепродуктов. Аварийно-спасательные службы локализовали и устранили катастрофу.

Рыболовный теплоход «Замоскворечье» заправляли топливом и моторными маслами в морском порту Санкт-Петербурга. При неизвестных обстоятельствах нефтепродукты разлились в акваторию.

Разлив устранен. Теперь прокуратура проверяет и выясняет обстоятельства произошедшего. © «Петрозаводск говорит»