Умер художник-мультипликатор Леонид Шварцман

Ушел из жизни классик-мультипликатор, народный художник России Леонид Шварцман, Об этом ТАСС сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Леониду Ароновичу был 101 год. Многие знают и любят его работы: «Аленький цветочек», «38 попугаев», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Котенок по имени Гав», «Дядя Степа - милиционер», «Варежка», мультфильм о Крокодиле Гене и Чебурашке.

Но немногие знают, что он родился 30 августа 1920 года в Минске в семье бухгалтера и домохозяйки. При рождении получил имя Израиль, но сменил его в 40-летнем возрасте. Накануне Великой Отечественной войны, в 1941 году, окончил школу при Ленинградском институте живописи. Во время войны работал токарем на заводе. На киностудию «Союзмультфильм» пришел в 1948 году, не прерывая обучения на третьем курсе ВГИКа. Фото: t.me/bazabazon.