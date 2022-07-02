02 июля 2022, 14:52
13 единиц оружия добровольно сданы правоохранителям
Росгвардейцы зафиксировали 11 правонарушений в сфере оборота оружия
За прошедшую неделю росгвардейцы совместно с сотрудниками полиции повели среди населения 190 проверок по безопасному хранению огнестрельного оружия и патронов к нему.
Как рассказали в пресс-службе управления Росзвардии, граждане добровольно сдали 13 единиц оружия.
При этом росгвардейцы составили 11 протоколов об административных правонарушениях в сфере содержания оружия. Фото: pxhere.