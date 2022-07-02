02 июля 2022, 14:52
Общество

13 единиц оружия добровольно сданы  правоохранителям

Росгвардейцы зафиксировали 11 правонарушений в сфере оборота оружия

За прошедшую неделю росгвардейцы совместно с сотрудниками полиции повели среди населения 190 проверок по безопасному хранению огнестрельного оружия и патронов к нему.

Как рассказали в пресс-службе управления Росзвардии, граждане добровольно сдали 13 единиц оружия.

При этом росгвардейцы составили 11 протоколов об административных правонарушениях в сфере содержания оружия. Фото: pxhere.

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Метки: 
новости Карелии
огнестрельное оружие
добровольная сдача
росгвардия
Полиция
административные нарушения