13 единиц оружия добровольно сданы  правоохранителям

За прошедшую неделю росгвардейцы совместно с сотрудниками полиции повели среди населения 190 проверок по безопасному хранению огнестрельного оружия и патронов к нему.

Как рассказали в пресс-службе управления Росзвардии, граждане добровольно сдали 13 единиц оружия.

При этом росгвардейцы составили 11 протоколов об административных правонарушениях в сфере содержания оружия. Фото: pxhere.