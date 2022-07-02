В «Лаборатория Касперского» обнаружили шпионский вирус

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили зловредную программу, которая уже больше года шпионит за госорганами и НКО по всему миру, в том числе в России, сообщает Интрефакс.

«Эксперты обнаружили вредоносную программу (бэдкор), предназначенную для скрытого удаленного управления компьютером – SessionManager. Она позволяет получить доступ к корпоративной ИТ-инфраструктуре и выполнять широкий спектр вредоносных действий»,

- говорится в сообщении компании.

Вирус позволяет читать корпоративную почту, распространять вредоносное ПО и удаленно управлять зараженными серверами. По данным экспертов, первые атаки с использованием SessionManager были зафиксированы в конце марта 2021 года. Жертвами стали преимущественно государственные органы и некоммерческие организации в Африке, Южной Азии, Европе и на Ближнем Востоке, а также в России. К настоящему моменту бэкдор обнаружен на 34 серверах в 24 компаниях. Фото: pxhere.